Chaidh oifis Urras Oighreachd Ghabhsainn ann an Leòdhas a sgrios gu tur le teine oidhche Ardaoin.

Cha deach duine ghoirteachadh, ach chaidh seann chlàran croite a chall, agus tha an t-Urras a-nis a’ coimhead airson àite anns an sgìre far am faigh iad air obair na h-oifis a chumail a’ dol.

Tha obair rannsachaidh air na dh'adhbhraich an teine a’ leanntainn.