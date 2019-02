County ag amas air a' chuairt dheireannaich

Image copyright SNS

Tha Ross County ag amas air àite sa chuairt dheireannaich de Chupa Irn-Bru is East Fife a' tighinn a chèilidh orra oidhche Haoine.

Le sùil air an dàrna geama aca an aghaidh Chaley Thistle ann an Cupa na h-Alba oidhche Mhàirt seo tighinn, tha dùil gun dèan County atharrachaidhean airson turas East Fife.

Tha County air a bhith a' cumail a-mach fad an t-seusain gu bheil iad airson an cupa seo a bhuannachadh airson an treas turas nan eachdraidh, a dh'aindeoin is nach eil iad an còmhnaidh air an sgioba as làidire aca a chleachdadh san fharpais.

'S e sin an teachdaireachd a th' aca a-rithist an t-seachdain seo.

"Tha deagh chuimhneachan againn air a' chupa seo mar chluba", thuirt fear de chluicheadairean Chounty, Don Cowie.

"Tha e air a bhith math dhuinn is 's e ceum a bh' ann dhuinn roimhe a dh'ionnsaigh rudan eile a bhuannachadh.

"Tha cothrom againn a-nise a bhuannachadh a-rithist agus 's e sin an targaid a th' againn", thuirt e.

Cliù

'S e cuideachd an targaid a th' aig East Fife, cluba le eachdraidh iongantach iad fhèin ann am farpaisean chupa.

Ged nach eil turas gu tuath às dèidh là obrach furasta airson sgioba phàirt-ùine ann am meadhan na h-Alba, 's dòcha gur e faochadh a bhios ann 'son sgioba Darren Young às dèidh na thachair dhaibh sa chuairt mu dheireadh.

Bha iad air a' phàirc ann am Baile Atha Cliath nuair a chaidh an geama an aghaidh Bohemians a chur dheth. Air a' cheann thall chaidh East Fife air adhart co-dhìu is Bohemians a' tarraing a-mach às an fharpais.

Thuirt Darren Young gu bheil dùil aca ri geama gu math doirbh ann an Inbhir Pheofharain, ach gu bheil e air mhisneachadh le cho math 's a chluich an sgioba aige an aghaidh Phartaig ann an Cupa na h-Alba an t-seachdain seo chaidh.

Thèid an geama oidhche Haoine a chraoladh beò air BBC Alba, am prògram a' tòiseachadh aig 7.35.

Bidh an sgioba a bhuannaicheas an aghaidh Connah's Quay Nomads no Edinburgh City sa chuairt dheireannaich, is iadsan a' cluich oidhche Shathairne.

Bidh Caley Thistle a' cluich Disathairne cuideachd is iad a' dol an aghaidh Dhùn Phàrlain ann am Fìobha san Championship.

Ged a bhios iadsan coltach ri County le sùil air oidhche Mhàirt, bidh sgioba Iain Robasdain ag amas air an t-suidheachadh aca anns na h-àiteachan play-off a dhaingneachadh is Dùn Phàrlain air a bhith rudeigin cugallach anns na seachdainean mu dheireadh.