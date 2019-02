Cluba-sòisealta & spòrs an Inbhir Ùige air dùnadh

Image copyright Google Image caption Chaidh an cluba a stèidheachadh anns na 1920an

Tha cluba-shòisealta agus spòrs an Inbhir Ùige a tha an dèidh a bhith ann faisg air 100 bliadhna air a dhol ann an rianachd agus sianar a' call an cosnaidh.

B' e Club Leigiun Bhreatainn a bh' ann an toiseach mus do dh'atharraich iad ainm an àite gu Cluba agus Institut Sràid Prainnseas Earranta.

Bha oidhche shònraichte aca ann an 1982 nuair a chluich laoich nan darts, Jocky MacUilleim agus Eric Bristow an aghaidh a chèile.

Ach le nas lugha de dhaoine a' frithealadh a' chluba agus cosgaisan ag èirigh, bha e do-sheachainte dhaibh cumail a' dol.

Cliù

Thuirt Iain Friseal bhon chompanaidh FRP Advisory ''Bha Cluba agus Institut Sràid Prainnseas Earranta aithnichte mar àite anns robh fàilte bhlàth agus fealla-dhà fad 100 bliadhna cha mhòr.''

Dh'innis e gu bheil duilgheadas ionmhais air a bhith aig a' chluba fad ùine mhòr agus b' e a dhol ann an rianachd an aon roghainn a bha air fhàgail dhaibh.

''Tha sinn ag obair còmhla ri iomadach buidheann gus dèanamh cinnteach gum faigh luchd-obrach an taic agus an cuideachadh a tha a dhìth orra.''

Thèid gach rud co-cheangailte ris a' ghnìomhachas a chur air a' mhargaidh - an togalach fhèin nam measg.