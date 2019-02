Talamh aig a' phort adhair le na croitearan

Tha còir aig croitearan Mhealaboist is Bràigh na h-Aoighe air còrr is 100 heactair de thalamh timcheall air Port Adhair Steòrnabhaigh.

Tha an co-dhùnadh aig Cùirt an Fhearainn na bhristeadh dùil do Phuirt Adhair na Gàidhealtachd 's nan Eilean Earranta.

Bha iadsan ag argamaid nach robh còraichean croitearachd a' buntainn ris an talamh - 's iad airson a reic airson leasachadh taigheadais.

Tha tuilleadh aig Ruaraidh Rothach.