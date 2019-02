Nochd draghan ann an Ulapul agus athaisg bho Chomhairle na Gàidhealtachd ag ràdh gun tuit an àireamh chloinne ann an àrd sgoil a bhaile gu mòr 's na bliadhnaichean ri teachd.

Ged a tha taighean ùra gan togail san sgìre, tha faireachdain ann nach eil na seòrsa obraichean a tha ri fhaodainn gu h-ionadal, tarraingeach do theaghlaichean òga.

Tha an aithris seo aig Alasdair MacLeòid...