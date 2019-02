Glaschu

Tha comhairlichean ann an Glaschu a' deasbad phlana chonnspaidich an-diugh a phàigheadh airson co-ionnanachd nan tuarastal do bhoireannaich. Tha e coltach gun cosg aonta do bhoireannaich nach d' fhuair pàigheadh air an robh iad airidh còrr is £500m do chomhairle a' bhaile. Tha am plana a' ciallachadh gum biodh a' Chomhairle a' toirt morgaids a-mach air feadhainn de na togalaichean as ainmeile a bhuineas dhaibh.

Brexit

Tha Theresa May anns a' Bhruiseil ag iarraidh atharrachaidh le seasamh laghail anns an aonta airson falbh às an Aonadh Eòrpach. Canaidh am Prìomhaire ri àrd-oifigich anns an EU nach bi an Rìoghachd Aonaichte glacte anns a' Chùl-Stad a chaidh a dhealbh mar dhòigh air crìoch chruaidh a sheachnadh ann an Èirinn mura bi aonta malairt ann an dèidh Bhrexit.

Libby Squire

Tha duine a tha 24 bliadhna de dh'aois an grèim co-cheangailte ri cùis oileanaich air nach eil sgeul ann an Hull. Chan eil sgeul air Libby Squire, a tha 21 bliadhna de dh'aois, bho thràth madainn Dihaoine. Thèid poilis mu chuairt sràidean a' bhaile an-diugh far am facas mu dheireadh i, le sgrìon mhòr dhidseatach le dealbhan dhi.

Beinn na h-Òb

B' iad dithis de luchd-sreap ainmeil ann an Alba a chaill am beatha ann an tubaist air Beinn na h-Òb ann an Dùthaich MhicAoidh Dimàirt. B' iad Andy Nisbett a bhuineadh do dh'Obar Dheathain, agus Steve Perry, Sasannach a bha a' fuireach ann an Inbhir Nis. Thug luchd-teasairginn na cuirp far na beinne an-dè.

Cìs Turasachd

Bidh bhòt aig Comhairle Baile Dhùn Èideann an-diugh air plana fo an deadh £2 gach oidhche a chur mar chìs air luchd-turais ann an taighean-òsta agus taighean-aoigheachd a' bhaile. Ma thèid gabhail ris 's e Dùn Èideann a' chiad àite am Breatainn a chuireadh cìs den t-seòrsa sin an sàs. Dh'fheumadh a' chìs cead an toiseach ge-tà, bho Phàrlamaid na h-Alba.

Muillean Chlò Chàrlabhaigh

Tha na h-uimhir de mhì-chinnt ann mu Mhuilinn Chlò Chàrlabhaigh ann an Leòdhas. Chaidh innse dhan luchd-obrach, mu 15 duine dhiubh, nach eil obair gu leòr ann dhaibh 's gu bheil i a' dùnadh. Cha d' fhuair an luchd-obrach am pàigheadh an t-seachdain seo, ach chaidh innse dhaibh gu bheil dòchas ann gum fosgail a' mhuileann a-rithist an ath-sheachdain.