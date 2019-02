Feuchaidh Urras Euraboil ri barrachd dhaoine òga a thàladh dhan sgìre le a bhith a' leigeil fearann a-mach an asgaidh no air màl ìosal. An-dràsta tha dà acair de thalamh air iomall a' bhaile air an cleachdadh mar liosan, agus tha planaichean ann a-nise fearainn croite a chruthachadh.