"Misneachd' mu fhactaraidh a' Ghearasdain

Image copyright GFG Alliance Image caption Tha sgrùdadh ga dhèanamh air an talamh far am bi an fhactaraidh stèidhichte anns a' Ghearasdan.

Thuirt Àrd-Oifigear na chompanaidh Liberty Metals, a tha am beachd factaraidh chuibhlichean a thogail sa Ghearasdan, gu bheil iad fhathast misneachail mu na planaichean aca.

Tha seo a dh'aindeoin na mì-chinnt mu Bhrexit agus na naidheachd gu bheil Nissan agus Jaguar Land Rover air gearradh air ais air na thathas a' togail de chàraichean san Rìoghachd Aonaichte.

Bha an t-àrd-oifigeach, Dùghlas Dawson, a' bruidhinn agus sgrùdadh ga dhèanamh air an talamh far am bi an fhactaraidh stèidhichte.

Thuirt e gu bheil planaichean gu math làidir aca a dh'aindeoin na mì-chinnt a th' ann.