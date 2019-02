Baileat stailc dearbhte am measg luchd-iùil

Dhearbh an t-aonadh Prospect gun tòisich baileat stailce am measg luchd-iùil aig Puirt-Adhair na Gàidhealtachd 's nan Eilean air an 11mh là den Ghearran.

Tha luchd-iùil a tha ag obair dha Puirt-Adhair na Gàidhealtachd 's nan Eilean, no HIAL, a' gearain nach eil an tuarastail cho mòr 's a tha aig luchd-iùil ann am pàirtean eile den Rìoghachd Aonaichte.

'S ann le ministearan Riaghaltas na h-Alba a tha HIAL.

Tha an luchd-iùil ag ràdh nach eil na tuarastail farpaiseach, 's gu bheil sin ag adhbharachadh gainnead luchd-iùil aig tuath.

Leanaidh am baileat eadar 11mh an Gearran agus 1mh am Màrt, feuch a bheil iad airson a dhol air stailc.

Ma chuireas iad taic ris - agus tha dùil gun cuir, a rèir tomhais a rinneadh o chionn ghoirid - thèid sreath de stailcean aon là a chumail tron t-Samhradh, a' tòiseachadh air 1mh an Giblean.

Thèid faighneachd den luchd-iùil cuideachd a bheil iad deònach rudan gann air stailc iomlan a dhèanamh gus an argamaid a chur air adhart.