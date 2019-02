"Pozdní podzim"?

Thèid tionndadh ùr de dh'fhear de na nobhailean Gàidhlig as ainmeile a th' ann fhoillseachadh oidhche Chiadain - ann an cànan nan Seiceach.

'S e sgoilear à Poblachd nan Seiceach, Petra Poncarova, a th' air Deireadh an Fhoghair eadar-theangachadh.

Bha i ag obair air thairis air dà bhliadhna, agus fhuair i taic agus cuideachadh bho Mhàiri Sìne agus Catriona Lexy Chaimbeul.

Seo a' chiad uair a chaidh an leabhar eadar-theangachadh gu cànan sam bith.

Agus 's e tè de na companaidhean foillseachaidh as cliùitiche ann am Poblachd nan Seiceach a tha ga chur a-mach.

Fhuair am fear-naidheachd againn Ruairidh MacÌomhair facal air Petra, aig Oilthigh Theàrlaich ann am Pràg, far an tèid an leabhar a chur air bhog oidhche Chiadain.