ScotRail

Chaidh 46 seirbheis rèile ScotRail anns an là a chur dheth anns na seachdainnean ron Nollaig. Tha seo a rèir àireamhan ùra. Tha e coltach gur ann air sgàth 's gun robhar a' trèanadh luchd-obrach ann a bhith a' cleachdadh thrèanaichean dealain ùra Hitachi a bha uiread de sheirbheisean bun-os-cionn. Thuirt a' chompanaidh gur e àm gu math duilich a bh' air a bhith ann, ach gu bheil iad a' cur còrr air 20 dràibhear agus luchd-obrach eile ris na seirbheisean aca a-nise a h-uile là.

Brexit

Innsidh am Prìomhaire, Theresa May, do cheannardan gnìomhachais ann am Béal Feirste feasgar gun urrainn dhi aonta Bhrexit fhaighinn ris an cuir mòran an taic. Thuirt ceannard an DUP, Arlene Foster, nach robh an EU no Poblachd na h-Èireann deònach na beachdan aca atharrachadh air dhòigh sam bith. Thug i rabhadh seachad mun chunnart a th' ann gum faodadh crìoch chruaidh a bhith ann fhathast eadar Èirinn a Tuath agus Poblachd na h-Èireann.

Staffordshire

Tha ceathrar chloinne air bàsachadh ann an teine ann an taigh ann an Stafford. Tha dithis inbheach agus pàiste eile a' faighinn leigheis anns an ospadal. Thòisich an teine ann an uairean beaga na maidne ann an sgìre Highfields den bhaile.

Paris

Agus tha poilis ann am Paris ag ràdh gu bheil iad a' creidsinn gur ann a dh'aona-ghnothaich a chaidh teine anns an do bhàsaich naoinear a thòiseachadh. Thachair seo ann an togalach fhlataichean tron oidhche. Chaidh boireannach a bha a' fuireach anns an togalach a chur an grèim co-cheangailte ris a' chùis. Agus chaidh luchd-smàlaidh agus an t-uabhas dhaoine eile a ghoirteachadh anns an teine sin.

Teachdaireachd Èiginn

Chaidh cobhair a dhèanamh air fireannach bhon Ghàidhealtachd an dèidh mar a chaidh an siognal bhon inneal rabhaidh aige a thogail anns na Stàitean Aonaichte. Tha an duine a tha a' fuireach ann an sgìre iomallach de Loch Abar a' cleachdadh a' ghoireas rabhaidh tric airson fios a chur air a theaghlach agus a charaidean a dh'innse dhaibh gu bheil e gu math. Ach an t-seachdain seo chleachd e e airson teachdaireachd SOS fhaighinn a-mach nach robh e gu math - agus gu dearbha bha e gu math tinn. Chaidh fios a chur air sgioba teasairginn bheanntan Loch Abair, agus heileacoptair nam Maor-Cladaich. Chaidh an duine a sgèith gu Ospadal a' Bhelford anns a' Ghearasdan. Thathar den bheachd ge-tà, gu bheil an duine a' faighinn air adhart math a-nise.

HMV

Chaidh mu thimcheall air 1,500 dreuchd a shàbhaladh aig a' chompanaidh chiùil HMV an dèidh do chompanaidh eile à Canada 100 de na bùithdean aca a cheannach. Chaidh HMV ann an rianachd an-uiridh. Thèid 27 bùth fhathast a dùnadh, agus tha dùil gun caill còrr air 450 na h-obraichean aca.