Tha boireannach aois 62 air bàsachadh ann an tubaist rathaid faisg air Caol Loch Aillse.

Bha i a' siubhal ann an càr BMW dubh a bh' ann an tubaist air an A87 aig pàirce iomain a' Chlachain Aillsich mu chairteal an dèidh còig feasgar Diluain.

Thuirt na Poilis nach robh carbad sam bith eile an sàs anns an tubaist, agus gu bheil an rannsachadh aca aig ìre thràth.

Tha iad ag iarraidh air duine sam bith aig a bheil fiosrachadh, bruidhinn riutha.