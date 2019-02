Geamaichean na h-iomain

Tha Comann na Camanachd air clàr gheamaichean an t-seusain ùir fhoillseachadh.

Tòisichidh an seusan Disathairne 2na den Mhàrt.

'S e an geama as tarraingiche sa Phrìomh Lìog an là sin, 's dòcha, Baile Ùr an t-Slèibh an aghaidh Chill Mhàillidh, na sgiobaidhean a bhuannaich a' Phrìomh Lìog is an Lìog Nàiseanta an-uiridh.

Choinnich iad cuideachd san iar-chuairt dheireannaich de Chupa na Camanachd, geama a bhuannaich am Baile Ùr air slaicean-peanais.

Deuchainn

Tha dùbhlan aig Ceann Loch Seile air a' chiad là is iadsan a' siubhail a chluiche Lòbhat.

Tòisichidh na Leòdhasaich an iomairt acasan ann an Lìog Tuath 2 air falbh an aghaidh Loch Carrann.

Le naoi sgiobaidhean san Lìog Nàiseanta am-bliadhna, feumaidh na Sgitheanaich feitheamh seachdain a bharrachd airson a' chiad gheama acasan.

Tòisichidh iad le geama an aghaidh Shrath Ghlais ann an Canaich Disathairne an 9mh den Mhàrt.

Gheibhear clàr nan geamaichean an seo.