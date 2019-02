Image copyright SNS Image caption George Oakley a' cluich 'son Inbhir Nis an aghaidh Ayr United oidhche Mhàirt.

Dhùin uinneag an Fhaoillich le buille do Chaley Thistle Inbhir Nis is George Oakley a' gluasad a Hamaltan.

Bha an cluicheadair aghaidh air a bhith còmhla ri Inbhir Nis 'son seusan gu leth às dèidh dha tighinn gu tuath bho Wimbledon.

Dh'innis ICT oidhche Dhiardaoin gun robh Oakley air a dhol gu Hamaltan 'son suim-airgid nach deach fhoillseachadh.

Bha cùmhnant Oakley le Inbhir Nis gus tighinn gu ceann aig deireadh an t-seusain.

Ceum air adhart

Tha manaidsear ùr Hamaltan, Brian Rice, eòlach air Oakley bhon ùine aige fhèin le Caley Thistle.

Thug George Oakley taing do Chaley Thistle ach thuirt e gur e ceum suas a th' ann dha a dhol dhan Phrìomh Lìog.

Thuirt e cuideachd gun robh e na tharraing dha a bhith ag obair còmhla ri Rice a-rithist.

Tha cuid de luchd-leantainn Inbhir Nis air dragh a thogail gun do chaill iad Oakley gun duine eile a thoirt a-steach na àite.

Nas tràithe san uinneig, bha ICT air Darren McCauley a thoirt a-steach bho Chúil Rathain ann an Èirinn a Tuath is Anthony Dòmhnallach a ghabhail air iasad bho Hearts.

Trang

Bidh iad sin sa bhuidhinn aig Inbhir Nis 'son a' gheama aig an taigh an aghaidh Phartaig Disathairne.

Aig an dearbh àm bidh Ross County air an rathad an aghaidh Dhùn Phàrlain.

Bha County gu math trang san uinneig is sreath de chluicheadairean a' gluasad a dh'Inbhir Pheofharain.

Chuir iad ris a' bhuidhinn a-rithist an t-seachdain seo is an t-Èireannach Andrew Boyle a' tighinn air iasad bho Phreston North End.