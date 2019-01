Call cosnaidh sa Ghearasdan

Image copyright Richard Webb / Geograph

Tha dragh anns a' Ghearasdan às dèidh dha tighinn am bàrr gu bheil a' chompanaidh Abellio an dùil an t-ionad-fòn aca sa bhaile a dhùnadh.

Thuirt Abellio, aig a bheil cùmhnant ScotRail, gu bheil an t-seirbheis fòn aca gu bhith stèidhichte ann an Glaschu.

Dh'innis iad gu bheil e air a bhith duilich dhaibh luchd-obrach fhastadh sa Ghearasdan.

Thuirt iad gum faigh an 19 duine a tha ag obair aca sa Ghearasdan cothrom gluasad dhan ionad ann an Glaschu.

Lùghdachadh

Tha iad ag ràdh cuideachd gun tèid obraichean ùra a chruthachadh ann an Glaschu.

Thuirt BPA Loch Abair, Ceit Fhoirbeis, gu bheil i gu math mì-thoilichte leis an naidheachd is gu bheil i air sin a dhèanamh follaiseach ann an còmhradh ri Abellio.

Dh'innis i gun robh còrr is 60 luchd-obrach aig Abellio ann an ionad a' Ghearasdain bho chionn beagan bhliadhnaichean.

Dh'iarr i air Abellio na planaichean aca a leigeil seachad.