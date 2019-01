Fuasgladh air cùis fireannaich leòinte an Gallaibh

Dhearbh na Poilis nach eil dad amharasach mu dheidhinn na thachair do dh' fhireannach a fhuaireadh agus e air a dhroch ghoirteachadh faisg air creagan ann an Gallaibh.

Chaidh am fireannach a lorg faisg air creagan eadar Inbhir Theòrsa agus Sgrabastair Là na Sàbaid 16mh dhen t-Sultain 2018.

Chuir na poilis iomairt mhòr air chois feuch dè dìreach a thachair dha.

Thug iad sùil mhionaideach air dealbhan CCTV.

Thuirt an Det. Insp Scott MacDhòmhnaill nach eil sian amharasach mu dheidhinn na thachair.

Dh'innis e gur e a bh'ann an seo ach tubaist agus gun do thuit an duine.

Thug e taing dhan phoball airson an cuideachadh a thug iad dhaibh a thaobh na cùise.