Thuirt NHS na Gàidhealtachd gu bheil duilgheadas ann ris am feum dèiligeadh mus tèid innealan dialysis a stèidheachdadh ann an sgìre an Eilein Sgitheanaich is Loch Aillse.

Tha dragh ann mun adhartas a tha ga dhèanamh am measg euslainteach san sgìre a tha an-dràsta a' siubhal trì tursan san t-seachdain a-null is a-nall gu Ospadal an Rathaig Mhòir ann an Inbhir Nis.