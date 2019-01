'S e buille mhòr a bhios ann am poileasaidh in-imrich Riaghaltas Westminster dhan Ghàidhealtachd - an dà chuid a-rèir Chomhairle na Gàidhealtachd agus luchd-gnìomhachais anns an sgìre. Choinnich àrd riochdairean Chomhairle na Gàidhealtachd an-diugh ri Ministear na h-Eòrpa gus na draghan a th' orra mun chùis a thogail. Tha an sgeulachd aig Eileen NicDhòmhnaill ...