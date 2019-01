Tha na mìltean de sheiseanan bookbug gan lìbhrigeadh air feadh na h-Alba gach bliadhna, far am bi clann ag ionnsachadh òrain agus rannan ann an Gàidhlig, Beurla, agus iomadh cànan eile.

Chaidh app a chur air bhog Diciadain le Urras Leabhraichean na h-Alba gus cuideachadh a thoirt do phàrantan aig an taigh, mar a tha Andreas Wolff ag aithris.