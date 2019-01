Thèid teicneolas ùr a chur dhan a h-uile bàta creachainn an Alba an ceann seachdainn gus dèanamh cinnteach nach eil iad ag iasgach ann an sgìrean glèidhte. Chaidh an teicneolas, a tha ag innse cuin agus càite a tha na bàtaichean ag iasgach, a dhearbhadh san Danmhairg agus thèid fheuchainn an toiseach anns na h-Eileanan Siar. Tha an aithris seo aig Aonghas Dòmhnallach ...