Naidheachdan 11:00

Àireamhan gun chosnadh

Dh'èirich an àireamh de Bhreatannaich a bha gun chosnadh anns na trì mìosan gu deireadh na Samhna gu 1.3m - àrdachadh de 8000 Aig a' cheart àm dh'èirich an àireamh de dhaoine a bha ag obair chun na h-ìre as àirde a-riamh - 32.5m. Ann an Alba thuit àireamh cion-chosnaidh na dùthcha fo 100,000 airson a' chiad uair, 's e a-nis a' seasamh aig 99,000. Thàinig àrdachadh air teachd a-steach cuibheasach na Rìoghachd Aonaichte, a chaidh an-àirde 3.3%.

Emiliano Sala

Tha cluba ball-coise Cardiff City ag ràdh gu bheil iad an-fhoiseal mu aithrisean gun robh an cluicheadair ùr aca, Emiliano Sala, air bòrd itealain bhig a th' air a dhol a dhìth ann an Caolas Shasainn. Tha meadhanan na Frainge ag ràdh gun robh an cluicheadair-aghaidh Argentinianach air bòrd plèana a bha a' sgiathadh à Nantes far an robh e a' cluich ball-coise gus an deach a cheannach airson £15m le Cardiff air an deireadh-sheachdain. Tha dà helicoptear agus bàta-teasairginn an-dràsta an sàs san iomairt sgrùdaidh.

Brexit

Tha Theresa May a' coinneachadh ris a' chaibineat aice aice agus ministearan a' sireadh co-aontachd air thoiseach air an ath bhòt air an aonta Brexit aice. Tha na h-uidhir de bhuill pàrlamaid air gluasadan a chur air adhart airson plana a' Phrìomhaire atharrachadh nuair a thig e mu choinneimh nan Cumantan a-rithist, leis a' bhall Làbarach, Yvette Cooper, ag iarraidh gun tèid dàil a chur air Brexit mura tèid aonta a ruigheachd ro Dhisathairne seo tighinn.

Zimbabwe

Thill ceann-suidhe Zimbabwe air ais dhachaigh bho chuairt thall-thairis agus an dùthaich aige air a bhith a' fulang le làithean de dh'àimhreit. Thuirt Emmerson Mnangagwa nach fhuilingeadh e an còrr mì-mhodh agus ùpraid, ach chàin e cuideachd poilis agus arm Zimbabwe. Le casaidean brùidealachd gan cur os an leth, thuirt Mgr Mnangagwa gun robh mì-ghiùlan a' trèigsinn an Zimbabwe ùir a bha iad a' feuchainn ri chruthachadh.

Astaran bann-leathainn

A rèir na buidhne, Which?, tha Arcaibh, Sealtainn agus Earra-Ghàidheal is Bòd a' fulang an eadar-lìn as maille san Rìoghachd Aonaichte. An dèidh dhaibh sgrùdadh a dhèanamh air astaran buinn-leathainn, fhuair a' bhuidheann nach bu chòir dùil a bhith aig muinntir Arcaibh ri dad nas fheàrr na trì megabit san diog. Tha sin ag èirigh gu 6.7 ann an Sealtainn agus 7 megabit san diog ann an Earra-Ghàidheal agus Bòd. Le 11.5 megabit, tha na h-Eileanan Siar air thoiseach air Peairt agus Ceann Rois, Siorrachd Obar Dheathain, Na Crìochan, Roinn na Gàidhealtachd agus Moireibh a thaobh astaran air-loidhne.

Anndra Fairlie

Chaochail an còcaire ainmeil, Anndra Fairlie. Bha e 55 agus bha e air a bhith a' fulang le aillse eanchainn. 'S e an taigh-bìdh aig Mgr Fairlie, ann an Taigh-òsda Ghleann Eagais, an aon taigh-bìdh ann an Alba le dà rionnag Michelin. A' cuir co-fhaireachdainn gu a theaghlach, thuirt am Prìomh Mhinistear, Nicola Sturgeon, gur e naidheachd dhuilich dà-rìribh a bh'ann, ach gun robh Anndra a' fàgail dìleib shònraichte a mhisnicheas ginealach ùr de chòcairean.