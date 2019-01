Buaidh Bhrexit air gnìomhachas a' bhìdhe

Thug an CBI rabhadh gum faodadh Brexit gun aonta call £14bn a dhèanamh air eaconomaidh na h-Alba gach bliadhna ro 2034 - le buaidh gu sònraichte air àiteachas agus gnìomhachas a' bhìdhe.

Thuirt a' bhuidheann gum faodadh na cosgaisean nas àirde a thigeadh an cois a bhith a' fàgail an Aonaidh Eòrpaich gun aonta buaidh a thoirt air na h-earrainnean sin den eaconomaidh gu sònraichte.

Bha Aonadh nan Tuathanach air rabhadh a thoirt roimhe mu na cìsean a thigeadh air feòil Albannaich ma dh'fhàgas Breatainn an EU gun aonta.

Thuirt tè-labhairt bho Riaghaltas Westminster gur e an dòigh as fheàrr air suidheachadh far am biodh Breatainn a' fàgail an EU gun aonta a sheachnadh, 's e nan tigeadh Buill-Phàrlamaid gu aonta.