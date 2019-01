"Cha bu chòir luchd-siubhail a pheanasachadh"

Image caption Tha dragh gum faodadh faraidhean nas àirde call a dhèanamh air gnìomhachas na turasachd

Tha Cathraiche Fòram Còmhdhail Shlèite, Ruairidh Moireach, ag ràdh gur e tuilleadh aiseagan a tha a dhìth seach faraidhean àrdachadh nuair a tha na h-aiseagan trang.

Bha e a' toirt seachad a bheachd 's Rùnaire na Còmhdhail, Mìcheal MacMhathain, air innse an t-seachdain seo chaidh gu bheil iad a' beachdachadh air am bu chòir dhaibh faraidhean àrdachadh nuair a tha na h-aiseagan trang, agus ìsleachadh nuair nach bi uimhir a' siubhal.

Feumar dèiligeadh, thuirt e, ri cho làn 's a tha na h-aiseagan.

Cha do dhearbh an Riaghaltas dè na seirbheisean ris am biodh iad a' coimhead.

Ach ann am beachd Ruairidh Mhoirich, chan e faraidhean àrdachadh freagairt na cùise.

"Cion ullachaidh"

"'S e an duilgheadas a th' ann nach eil CalMac deiseil neo ullaichte airson coinneachadh ris (na tha de luchd-turais a' tighinn) - chan eil na soithichean aca 's chan eil na seirbheisean aca faisg cho math 's a bu chòir dhaibh a bhith - agus nam biodh sin aca bhiodh e comasach dhaibh dèiligeadh ris a h-uile duine a tha ag iarraidh a-null 's a-nall às na h-eileanan," thuirt e.

"Chan e a bhith a' peanasachadh sluagh nan eilean agus an luchd-turais airson a bhith a' tighinn 's a' falbh."

Gheall Mìcheal MacMhathain gum biodh conaltradh ann le coimhearsnachdan mus tachradh atharrachadh sam bith.