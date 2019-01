Bhon diugh, thèid aig saoranaich Eòrpach a tha a' fuireach ann am Breatann cur a-steach airson inbhe, ris an canar "settled status", a leigeas leotha fuireach an seo an dèidh Brexit.

Tha began 's dà bhliadhna aca airson cur a-steach air a shon.

Mar a tha am fear-naidheachd poileataigeach againn Darren Linc ag innse, chan e sgeama gun chonnspaid a th' ann.