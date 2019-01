Teicneolas faire air bàtaichean chreachann

Image caption Bha aithrisean ann roimhe mu dhreidseadh ann an sgìrean far a bheil sin air a chasg

Thèid teicneolas ùr a chur air bòrd a h-uile bàta chreachann an Alba an ceann seachdain airson dèanamh cinnteach nach eil iad ag iasgach ann an sgìrean glèidhte.

Chaidh an teicneolas, a tha a' dearbhadh cuin agus càit' a bheil iad ag iasgach gach mionaid a tha iad aig muir, fheuchainn anns na h-Eileanan Siar an toiseach.

Thuirt Rùnaire Chomann Iasgairean nan Eilean Siar, Donnchadh MacAonghais, gun cruinnich e tòrr fiosrachaidh.

"Bidh fios aig an Riaghaltas ca' bheil na bàtaichean, cuin a tha iad a' tòiseachadh ag iasgach, cuin a tha iad a' toirt nan dreidsichean air bòrd agus tha fios aca nuair a thathar a' gluasad gu sgìre ghlèidhte".

"Cuideachd ma bhios duine ag ràdh gu bheil bàta far nach robh iad - tha an stuth gu lèir ga chur air diosg agus gheibh an Riaghaltas cothrom coimhead air an diosg far an robh am bàta ag iasgach".

Dìon na h-àrainneachd

Thuirt e gu bheil na h-iasgairean leagte gu leòr le na h-innealan seo.

"Bha na h-iasgairean deònach càil sam bith a chleachdadh ri linn 's gun robh iad airson dìon nithean sam bith a bh' air grunn na mara a bha feumach air an dìon".

Thuirt e, le bhith a' cleachdadh an teicneolais seo, nach fheum sgìrean anns a bheil iasgach air a chasg a bhith cho mòr.