Taigh-spadaidh gluasadach?

Thuirt Riaghaltas na h-Alba gun toir iad sùil mhionaideach air seirbheis taigh-spadaidh ùir a bhiodh a' gluasad bho àite gu àite.

Tha iad a' dèanamh dheth gum faodadh seo a bhith na ghoireas fheumail do chroitearan 's tuathanaich ann an sgìrean iomallach a tha a' fuireach fad air falbh bho thaigh-spadaidh.

Thuit an àireamh de thaighean-spadaidh ann an Alba 34% anns na deich bliadhna a dh'fhalbh - a' fàgail nach eil ach 25 dhiubh a-nis air feadh na dùthcha.

Tha taighean-spadaidh a ghluaiseas bho àite gu àite gan cleachdadh mar-thà ann an cuid de dhùthchannan Lochlannach, agus ann an New Zealand 's Astràilia.

Thèid rannsachadh a dhèanamh a-nis a bhios a' coimhead ri mar a tha na taighean-spadaidh seo ag obrachadh ann an dùthchannan eile, na cosgaisean agus na riaghailtean a bhiodh gan cuairteachadh.

Tha dùil gun tòisich an obair seo sa Mhàirt agus gum bi i deiseil san Lùnastal am-bliadhna.