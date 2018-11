Molaidhean 'son uairean fosgailte ùra

Image copyright Getty Images

Dh'fhaodadh gum faigh taighean-seinnse agus clubaichean-oidhche cead fuireach fosgailte nas fhaide aig àm na Nollaig.

Ma thèid gabhail ri molaidhean, bidh cothrom aig àiteachan far a bheil "tachartasan sònraichte" aig an Nollaig, Oidhche Challainn agus Là na Bliadhn' Ùire fuireach fosgailte gu 4:00m an ath-mhadainn.

An-dràsta chan urrainn dhaibh a bhith fosgailte càil nas fhaide na 3:00m.

Ma thèid cead a thoirt seachad, dheadh na h-uairean fosgailte ùra a chur an sàs an ath-bhliadhna.

Thòisich Bòrd Ceadach na Gàidhealtachd co-chomhairle phoblach mu na molaidhean.