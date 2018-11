Bàrdachd cogaidh aig balach às na Hearadh.

Tha a' bhàrdachd aig balach às na Hearadh a' nochdadh ann an leabhar ùr a tha a' toirt dhuinn sealladh na h-òigridh air a' Chogadh Mhòr.

'S e an cathrannas, Never Such Innocence, a thug ri chèile a' bhàrdachd, ealain agus òrain.

Sgrìobh Hamish Scott, a bhuineas dhan Tairbeart agus a tha 15 bliadhna a dh' aois, pìos bàrdachd air a bheil " Misneachd na Pìoba".

Seo criomag dheth agus còmhradh eadar e fhèin agus Dòmhnall Moireasdan.