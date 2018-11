Còrr air 50 dreuchd gan call an Inbhir Ghòrdain

Image copyright Getty Images Image caption Dùnaidh Skretting an fhactaraidh aca ann an Inbhir Ghòrdain.

Caillidh còrr air 50 duine an cuid obrach aig factaraidh ann an Inbhir Ghòrdain a tha a' giollachd bìdh airson tuathanasan èisg.

Thuirt Skretting, a' chompanaidh leis a bheil i, gu bheil iad a' tarraing à Breatann uile gu lèir.

Tha a' chompanaidh à Nirribhidh a' coireachadh staid margaidh nan tuathanasan èisg san dùthaich.

Thèid iarraidh air Riaghaltas na h-Alba oidhirp a dhèanamh co-dhiù cuid de na dreuchdan a ghlèidheadh.

Buille chruaidh

Tha Skretting air leigeil fhaicinn gum bi iad a' dùnadh a h-uile factaraidh a th' aca ann am Breatann.

A bharrachd air a' ghnìomhachas ann an Inbhir Ghòrdain, dùnaidh fear ann am Preston, taigh-bathair ann an Sealtainn agus a' phrìomh oifis aca an Norwich.

Thuirt iad nach eil gnothach aig Brexit ris a' cho-dhunadh aca ach gu bheil cus farpais ann agus prìsean ìosal.

Tha an naidheachd a' tighinn agus Marine Harvest a' dèanamh deiseil airson factaraidh mhòr a bhios a' dèanamh biadh èisg fhosgladh ann an Caol Acainn.

Thuirt am Ball-pàrlamaid Gàidhealach Uaine, Iain Finnie, gur e buille chruaidh a tha ann do Thaobh Sear Rois.

Tha e ag iarraidh gun dèan Riaghaltas na h-Alba agus Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean an dìcheall taic a thoirt dhan sgìre agus dhan fheadhainn a chailleas an obair.