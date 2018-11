Naidheachdan 11:00

Tuarasdal bith-beò

Tha mu cheud agus ceithir fichead mìle duine a' faighinn pàigheadh nas motha bhon diugh agus an fhìor thuarasdal bith-beò - an Real Living Wage - a' dol suas. Tha na mìltean chompanaidhean air gabhail ris an sgeama shaor-thoileach, far a bheil am pàigheadh as lugha stèidhichte air an t-suim a dh'fheumas duine ann an obair làn ùine agus teaghlach airson bith-beò. Tha an t-suim a' dol suas gu naoi not san uair agus deich not agus leth-cheud sgillin 's a còig san uair ann an Lunnainn.

Casg-bhannan Ioranach

Thuirt ceann-suidhe Ioran, Hassan Rouhani, gun lean iad orra a' reic ola ri dùthchannan eile a dh'aindheoin nan casg-bhannan a chuir na Stàitean Aonaichte orra. Thuirt Corea a Deas an-diugh gu bheil iad air aon de dh' ochd dùthchannan a fhuair faochadh airson ùine bho na casg-bhannan sin. Bha an Ceann-suidhe Rohani a' bruidhinn air telebhisean na stàite ann an Ioran beagan uairean de thìde an dèidh dha na smachd-bhannan Aimeirigeach tòiseachadh.

Feachdan armaichte

Tha Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a' dol a dh'ainmeachadh gum faod feadhainn à dùthchannan eile a dhol gu Feachdan Armaichte Bhreatainn. An-dràsta, feumaidh feadhainn à dùthchannan a' Cho-fhlaitheis a bhith a' fuireach ann am Breatann airson còig bliadhna mas fhaigh iad cead. Tha ochd bliadhna ann bho bha cho beag de bhuill sna feachdan armaichte.

Casaidean burraidheachd

Tha ceathrar dhotairean a thog casaidean burraidheachd an aghaidh NHS na Gàidhealtachd a' coinneachadh ri ceannard an NHS ann an Alba an-diugh. Thuirt Rùnaire na Slàinte, Jeane Freeman, an t-seachdainn seo chaidh gum bu chòir rannsachadh neo-eisimeileach a bhith ann. Thuirt NHS na Gàidhealtachd nach eil càil acasan ri a chleith agus gun cuir iad fàilte air beachdan sam bith bhon taobh a-muigh.

Gairm nan comhairlean

Tha na h- ùghdarrasan ionadail ag iarraidh àrdachadh de dhà gu leth sa cheud anns a' bhuidseat Albannach air an ath mhìos. Tha COSLA, a tha a' riochdachadh chomhairlean, ag ràdh nach eil roghainnean eile aig ùghdarrasan ionadail airson airgead a shàbhaladh. Dh' iarr iad cuideachd cead cìs na comhairle àrdachadh agus 's dòcha cìsean an leithid cìs tuarasdail ionadail a chur suas. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gum biodh Rùnaire an Ionmhais deònach bruidhinn riutha mu chìsean ionadail.

Caolas a' Chorrain

Thèid moladh do chomhairlichean an t-seachdainn seo bàta nas motha a chur air Aiseag a' Chorrain. Ged a tha iomradh ann air drochaid neo cabhsair eadar Loch Abar agus Àird nam Murchan uaireigin tha an athaisg air am bi comhairlichean Gàidhealach a' beachdachadh Diardaoin ag ràdh gur e bàta eile, ri taobh an MV Corran a th'ann an-dràsta, an rud as coltaiche.