Leabhar ùr mu chall na h-Iolaire ga fhoillseachadh

Image copyright ACAIR Image caption Thugar 20 bliadhna ag ullachadh an leabhair.

Thèid leabhar ùr mu chall na h-Iolaire, "The Darkest Dawn", fhoillseachadh ann an Steòrnabhagh Diardaoin.

Thug na h-ùghdarran, Calum Dòmhnallach agus Dòmhnall Iain MacLeòid nach maireann, 20 bliadhna ga dheasachadh.

'S e Acair a tha a' foillseachadh an leabhair, agus thuirt cathraiche na companaidh, Agnes Rennie, gu bheil an t-uabhas fiosrachaidh ann.

"Tha tòrr mòr fiosrachaidh anns an leabhar a tha seo - tha mi a' creidsinn gur e sin a tha ga dhèanamh diofraichte ann an iomadach dòigh bho na leabhraichean a tha sinn air fhaicinn mar-thà air an dearbh chuspair".

Tha an leabhar ag innse sgeulachd a h-uile duine a bh' air bòrd na h-Iolaire, a chaidh a chall air Là na Bliadhn' Ùire ann an 1919.

Tha seo am measg grunn thachartasan a tha a' gabhail àite am-bliadhna airson ceann-bliadhna na tubaiste a chomharrachadh.