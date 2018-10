B' e 'Boireannaich ann am bòtannan' an tiotal a bh' air tachartas aig Ùghdarras Pàirce Nàiseanta a' Mhonaidh Ruaidh Dimàirt. Tha iad ag ràdh gur e fireannaich a th' anns a' chuid as motha de dhaoine a tha ag obair air a' bhlàr a-muigh ann an Alba - is tha iad airson 's gum bi boireannaich mothachail air na cothroman a dh'fhaodadh a bhith ann dhaibh. Tha Nicole Webber ag aithris a Coit a' Ghartain ...