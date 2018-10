Tha planaichean Chomhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid airson cìsean parcaidh ann am Muile air tòrr mì-thoileachais adhbhrachadh air an eilean.

Tha raointean-parcaidh Mhuile an asgaidh an-dràsta, ach fon t-siostam ùr cosgaidh iad £1 airson gach uair de thìde.

A rèir nan eileanach, bheir seo buaidh gu h-àraid air feadhainn a tha ag obair air Tìr-Mòr agus a tha a' fàgail nan càraichean aca ann an Creag an Iubhair.