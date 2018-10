Co-chomhairle mu chrathadh sheirbheisean ChnES

Image caption Thuirt Ceannard na Comhairle gu bheil an suidheachadh ionmhais aca "dùbhlanach"

Cumaidh Comhairle nan Eilean Siar sreath choinneamhan an ath-mhìos 's iad a' sireadh beachd a' phobaill air mar a ghabhadh atharrachadh a thoirt air seirbheisean.

Thuirt Ceannard na Comhairle, Ruaraidh MacAoidh, le cho gann 's a tha ionmhas nan comhairlean, gum feum iad na dòighean as èifeachdaiche a lorg air seirbheisean a thoirt seachad.

Thuirt e gu bheil iad a' cur romhpa faisg air £10m a shàbhaladh le bhith a' toirt crathadh air na seirbheisean aca, ach gu bheil cothrom ann gum bi aca ri barrachd na sin a chùmhnadh.

Dh'iarradh e beachd nan coimhearsnachdan air na seirbheisean a tha cudromach dhaibh, thuirt e, agus air dè na seirbheisean a dh'fhaodadh na coimhearsnachdan fhèin a thoirt seachad.

Co-chomhairle

Bidh na coinneamhan ann mar a leanas:

Diardaoin, 1mh là den t-Samhain ann an Sgoil Bhagh a' Chaisteil ann am Barraigh.

Diluain 5mh là den t-Samhain ann an Sgoil a' Bhac ann an Leòdhas.

Dimàirt 6mh là den t-Samhain ann an Ionad Rubha an Fhithich ann an Ceirseadar an ceann a deas nan Loch.

Diciadain 7mh là den t-Samhain ann an Sgoil Dhalabroig an Uibhist a Deas.

Diardaoin 8mh là den t-Samhain ann an seann sgoil Chàirinis ann an Uibhist a Tuath.

Diluain 12mh là den t-Samhain ann an Sgoil nan Loch ann an Leòdhas.

Dimairt 13mh là den t-Samhain ann an Sgoil Ùige.

Diciadain 14mh là den t-Samhain ann an Sgoil Lìonail ann an Nis.

Diardaoin 15mh là den t-Samhain ann an Sgoil an Taobh Siar.

Diluain 19mh là den t-Samhain ann an Sgoil Sir E Scott air an Tairbeart.

Diardaoin 22mh là den t-Samhain ann an Sgoil an Rubha.

Dimàirt 27mh là den t-Samhain ann an Sgoil Lacasdail.

Diciadain 28mh là den t-Samhain ann am Bun-Sgoil Steòrnabhaigh.

Bidh na coinneamhan uile ann bho 7:00f gu 9:00f.

Tha tuilleadh fiosrachaidh mu na h-atharrachaidhean a tha gam moladh ri fhaighinn air làrach-lìn na Comhairle.