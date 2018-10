NHS na Gàidhealtachd "a' gabhail truas riutha fhèin"

Image caption Thabhainn NHS na Gàidhealtachd coinneamh le na dotairean a thog draghan mu bhurraidheachd

Tha aonadh an GMB a' fàgail air NHS na Gàidhealtachd gu bheil iad "a' gabhail truas riutha fhèin" às dèidh mar a nochd grunn chasaidean de bhurraidheachd taobh a-staigh a' Bhùird-Shlàinte.

Thuirt an fheadhainn a thog na draghan an toiseach an t-seachdain seo gu bheil 100 duine a tha ag obair anns an t-seirbheis air tighinn air adhart a-nis 's iad ag ràdh gun do dh'fhulaing iad burraidheachd.

Tha iad a' cumail a-mach gu bheil "cultar de dh'eagal" air a bhith ann fad co-dhiù 10 bliadhna.

Dh'iarr iad rannsachadh neo-eisimeileach airson a' chùis a rannsachadh.

Tha am Bòrd ag ràdh ge-tà gu bheil NHS na Gàidhealtachd "ga reubadh às a' chèile gu poblach" - 's gun chothrom ceart a bhith aca-san na gearanan a fhreagairt.

Thuirt iad cuideachd gu bheil iad deònach coinneachadh ris na dotairean a thog na draghan.

Thuirt aonadh an GMB nach eil an dòigh anns a bheil am Bòrd-Slàinte a' làimhseachadh nan draghan seo cuideachail, agus gur ann a bu chòir dhaibh taic a chur ris an iartas airson rannsachaidh neo-eisimeileich.