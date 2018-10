Ceistean mu sgeama haidro ùr an Loch Abar

Thuirt Bòrd Iasgaich Loch Abair gu bheil aig SSE ri ceistean a fhreagairt fhathast mun dòigh anns an obraich am pròiseact haidro ùr aig a' Choire Ghlas ri taobh Loch Lòchaidh.

Tha dragh air a' bhòrd gun toir e droch bhuaidh air stocan bradain agus bric.

Seo am pròiseact haidro as motha ann an Alba a-riamh agus dh'innis Comhairle na Gàidhealtachd Diciadain nach cur iad an aghaidh an sgeama.

Ach tha iad ag iarraidh fhreagairtean air ciamar a ghabhas spruilleach a thoirt air falbh bhon làraich fhad sa thathas ga thogail.