Càineadh air luchd-coiseachd

Chaidh càineadh làidir a dhèanamh air dithis luchd-coiseachd a' dh'fheuch ris an dàrna beinn is àirde ann am Breatainn - Beinn MhacDuibh a shreap - gun chombaist no mapa.

Chaidh an dithis air chall agus oiteagan gaoithe suas ri ceud mìle san uair san sgìre.

Fhuair sgioba teasairginn Bhraigh Mhàir lorg orra, seachd mìle deug air falbh bhon àite far an robh còir aca crìoch a chur air an turas aca.

Tha Eileen NicDhòmhnaill ag aithris..