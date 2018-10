Brexit

Tha Oifis Nàiseanta an Sgrùdaidh ag ràdh gu bheil cunnart ann nach bi crìochan Bhreatainn deiseil airson Brexit gun aonta, agus gur ann air gnìomhachas agus luchd-gnothaich a dhìoghlas sin. Tha an Oifis ag ràdh gum faodadh maill a bhith air làraidhean aig na crìochan agus gu bheil cunnart ann gun gabh eucoirich agus feadhainn a tha ri cùiltearachd brath air laigse. Tha an Riaghaltas ag ràdh gu bheil plana làidir aca mu choinneimh Bhrexit gun aonta.

Theresa May

Tachraidh Theresa May air feadhainn de na cùl-bheingearan Tòraidheach as motha a tha ga càineadh aig coinneimh Comataidh 1922 feasgar. Tha na cùl-bheingearan am measg na tha a' gearain air feadh a' Phàrtaidh Thòraidhich mu bheachd a' Phrìomhaire gum faodadh leudachadh a bhith ann air an ùine eadar-àmail an dèidh Bhrexit.

Saudi Aràibia

Chuir na Stàitean Aonaichte casg air feadhainn de na h-oifigich Saudi air a bheil iad a' cur coire airson muirt an fhir-naidheachd, Jamal Khashoggi. Thèid cur às do bhìosa 21 dhiubh, air neo cead-siubhail a' dhiùltadh dhaibh, an dèidh seo. Agus tha dùil gun tèid tuilleadh cuideim air Theresa May an-diugh, aig ceistean a' Phrìomhaire, mun dòigh sa bheil Breatainn fhathast a' reic armachd ri Saudi Aràibia.

Stailc

Tha seirbheisean ann an Glaschu a' fulang an-diugh a-rithist agus mu 8,000 de luchd-obrach na Comhairle a' gabhail pàirt san dàrna là de stailc mu cho-ionnanachd pàighidh do bhoireannaich. Tha bun-sgoiltean 's cròileagain dùinte agus chan fhaigh feadhainn a tha a' faighinn cùram san dachaigh an t-seirbheis as àbhaist dhaibh.

NHS na Gàidhealtachd

Chaidh bòrd NHS na Gàidhealtachd às àicheadh gu bheil burraidheachd air feadh na seirbheis. Tha aithrisean ann gu bheil 100 duine air tighinn air adhart air a' mhìos a chaidh seachad a dh'innse gun do dh'fhuiling iad, bho thog àrd-dhotairean dragh às ùr. Thuirt bòrd an NHS gu bheil na casaidean sin a' dèanamh sgaradh san t-seirbheis 's gun mòran cothrom aca freagairt a thoirt dhaibh. Thuirt am bòrd gu bheil iad deònach coinneachadh ris na h-àrd-dhotairean airson faighinn gu fìrinn na cùise.

Sreapadairean

Thuirt luchd teasairginn a thug dithis far a' Mhonaidh Ruaidh an-raoir gur e an treas turas bho chionn ghoirid a b' fheudar dhaibh cobhair a dhèanamh air feadhainn gun mhapa neo combaiste. 'S e fòn-làimhe a bha an dithis a' cleachdadh airson an stiùireadh.