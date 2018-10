Karen Gillan a' tilleadh dhachaigh

Image copyright Reuters

Tha a' bhana-chleasaiche Karen Gillan an dùil tilleadh gu a dachaigh ann an Inbhir Nis mar phàirt de dh'Fhèis Fhiolmaichean a' bhaile.

Thèid sealladh sònraichte de "The Party's Just Beginning" a chumail - a' chiad fhiolm aice na stiùiriche.

Bidh i a' bruidhinn ron fhiolm, agus thèid seisean cheistean cuideachd a chumail.

Tha am fiolm a' coimhead air daoine a' cur làimh nam beatha fhèin air Ghàidhealtachd.

Bidh an tachartas, air 8mh den t-Samhain, na phàirt den 16mh fhèis.

Bidh an fhèis a' ruith eadar 7-11 den t-Samhain aig Taigh-Cluiche Eden Court anns a' bhaile.

Fhuair Gillan oideachadh ann an dràma agus bha i na pàirt de na clasaichean ealain a bha a' dol aig Eden Court.

Tha i air a bhith ann am fiolmaichean leithid Avengers agus Jumanji agus dh'fhàs i ainmeil agus i na cleasaiche ann am prògram a' BhBC Dr Who.