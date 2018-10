Moladh do luchd-turais

Mura robh a' Ghàidhealtachd sna h-Eileanan trang gu leòr le luchd-turais am bliadhna dh'fhaodadh gum bi an sgìre nas trainge buileach an ath-bhliadhna - sin ma thèid èisteachd ri moladh na companaidh turasachd Lonely Planet.

Chuir a' chompanaidh a' Ghàidhealtachd 's na h-Eileanan sa chòigeamh àite air an liosta aca 's iad ag ràdh gu bheil an t-àite nas fhasa a ruighinn na chleachd agus gun deach na h-àitichean-fuirich a leasachadh gu mòr.

Tha tuilleadh aig Ruaraidh Rothach.