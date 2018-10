Saudi

Thuirt Ceann-Suidhe na Tuirce, Recep Tayyip Erdogan, nach eil e riaraichte le mìneachadh Shaudia Aràibia air bàs an fhir-naidheachd Jamal Khashoggi aig consalachd Shaudi Aràibia ann an Istanbul. Thuirt Mgr Erdogan gu bheil fianais làidir nach b' e tubaist a bh' ann ach murt a chaidh a chur air dòigh ro làimh. Thuirt e gun robh Saudi Aràibia air ceum chudromach a ghabhail ann a bhith ag aideachadh gun deach Mgr Khashoggi a mhurt anns an togalach. Tha e ag iarraidh gun tèid cùis-lagha air adhart ann an Istanbul co-cheangailte riuthsan a tha fo amharas sa chùis.

Stailc Ghlaschu

Tha mu 8,000 luchd-obrach comhairle air stailc ann an Glaschu an-diugh agus a-màireach. 'S iad boireannaich a th' anns a' mhòr-chuid dhiubh, agus tha iad a' gearain nach eil co-ionnanachd nam pàigheadh. Tha e a' toirt buaidh air bun-sgoiltean, sgoiltean-àraich agus seirbheisean cùraim san dachaigh. Thuirt ceannard Comhairle Bhaile Ghlaschu, Susan Aitken, gu bheil còmhraidhean ann 'son rèite ach nach eil adhbhar stailce ann sa chiad àite.

Droch-dhìol Chloinne

Thòisich an treas earrann an-diugh den Rannsachadh Albannach air Droch-dhìol Chloinne. Tha an ìre seo den phròiseas a' gabhail fianais mu dhachannan cùraim neo-chreidmeach agus buidhnean saor-thoileach.

Rathad Dùinte

Tha rathad an A832, air taobh siar Rois fhathast dùinte an dèidh maoim-slèibhe eadar a' Bhràigh Mhòir agus Achadh Dà Dhòmhnaill, mu dhà mhìle an ear air Taigh-Òsta Achadh Dà Dhòmhnaill. Thuirt Comhairle na Gàidhealtachd gu bheil luchd-obrach a' feuchainn ris an rathad fhosgladh a-rithist. Tha Bear Alba cuideachd a' dèiligeadh ri tuil air an A835, beagan deas air Ulapul. Tha an droch shìde a' toirt buaidh cuideachd air seirbheisean aiseig agus air na drochaidean.