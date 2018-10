Iar-mhinistear a' fàgail a dhreuchd

Image copyright Donald Lawson/Geograph

Chaidh a dhearbhadh gu bheil Dàibhidh MacDhòmhnaill air a dhreuchd mar iar-mhinistear air Eaglais Shaor a' Bhac a leigeil dheth.

Dh'innis fear-labhairt gun do thabhainn Mgr MacDhòmhnaill a dhreuchd fhàgail is gun do ghabh Clèir nan Eilean Siar ris.

Chaidh innse dhan choithional.

Dhearbh Poileas Alba an t-seachdain seo chaidh gun deach aithisg gu Neach-casaid a' Chrùin mu mhinistear san Eaglais Shaoir anns na h-Eileanan Siar.

Thuirt labhraiche gun deach aithisg mu fhear, aois 26, air adhart co-cheangailte ri aithris de mhàl-dubh a tha ga cur às a leth.