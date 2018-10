A' Ghàidhealtachd aig àireamh 5

Image copyright Hazel Smith

Chaidh a' Ghàidhealtachd is na h-Eileanan ainmeachadh mar thè de na prìomh sgìrean san t-saoghal air am bu chòir do luchd-turais tadhal an ath-bhliadhna.

Tha a' bhuidheann siubhail Lonely Planet air an sgìre a chur air liosta de na prìomh dheich àiteachan 'son 2019.

Tha cliù na Gàidhealtachd is nan Eilean am measg luchd-turais air a bhith a' sìor fhàs anns na bliadhnaichean mu dheireadh, chun na h-ìre is gun do nochd an t-Eilean Sgitheanach air aon liosta de dh'àiteachan a tha cho trang is gum bu chòir do luchd-turais a sheachnadh, is gu bheil deasbad a' dol am bu chòir cìs a chur air luchd-turais.

Ach tha e coltach nach eil seo air buaidh a thoirt air cliù na sgìre, is a' bhuidheann Lonely Planet ag innse gu bheil a' Ghàidhealtachd is na h-Eileanan sa 5mh àite air liosta den phrìomh dheich àiteachan san t-saoghal air am bu chòir do luchd-turais tadhal an ath-bhliadha.

Thuirt Lonely Planet gur e sgìre eireachdail a tha sa Ghàidhealtachd is na h-Eileanan, le eachdraidh iongantach, fiadh-bheatha, is biadh is deòch aig fìor àrd-ìre am measg eile.

Thuirt iad cuideachd gu bheil e nas fhasa tadhal air an sgìre na bha e riamh le leasachaidhean ann an àiteachan còmhnaidh.