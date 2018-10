Thàinig na ceudan a-mach gu cuirm shònraichte aig Taigh-cluiche Eden Court ann an Inbhir Nis a-raoir airson oidhche de dh'òrain, bàrdachd, sgeulachdan is ceòl bhon Chiad Chogadh.

Seo an treas oidhche mu dheireadh dhen turas 'Far, Far from Ypres' - turas a tha a' tighinn gu ceann an ath-mhìos ann an Dùn Èideann.

Seo Alasdair MacLeòid.