Alba a' soirbheachadh san iomain an aghaidh nan Èireannach

Thill Alba san dàrna leth airson an gnothach a dhèanamh air Èirinn 14-12 aig Pàirc a' Bhucht ann an Inbhir Nis.

Mar sin, chaidh aig na h-Albannaich air cuach Marine Harvest a chumail am bliadhna a-rithist.

B' e Caomhan Bartlett aig Cabar Fèidh a fhuair an tadhal a bhuannaich an geama faisg air an deireadh.

Bha Èirinn air thoiseach ach a-mhàin fad 7 mionaidean uile gu lèir.

Bha na h-Albannaich air dheireadh 9-0 an ceann leth uair a thìde, ach seo an 5mh turas an dèidh a chèile a tha iad air buannachadh aig an taigh.

Thug gaoth làidir buaidh air a gheama le Èirinn a' faighinn làmh an uachdair ann an ùine gu math goirid.

Rinn boireannaich Alba a' chùis air Baile Ath Cliath 13-2 agus iad a' cluiche camógaíocht.