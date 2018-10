Image copyright SNS

Tha Ross County aig mullach an Championship an dèidh dhaibh a' chùis a dhèanamh air Ayr United 2-1 ann an Inbhir Pheofharain.

Fhuair Billy McKay tadhal às dèidh 23 mionaid agus an uairsin fhuair Josh Mullin tè eile bho 25 slat goirid ro leathach slighe.

Fhuair Lawrence Shankland tadhal air ais ann an 50 mionaid - sin an 10mh tadhal aige san lìog air an t-seusan seo.

'S ann mar sin a chrìochnaich an geama agus leum County seachad air Ayr United agus iadsan a-nise san dàrna àite san lìog.

Tha iad puing air dheireadh air na Staggies.

Thuirt manaidsear Ayr United, Ian McColl gu robh an sgioba aige air a bhith truagh sa chiad leth ach gu robh iad nas fheàrr san dàrna leth.

Thuirt Steven Ferguson, co-mhanaidsear Ross County gun deach aig an sgioba air cumail ris an deagh thoiseach tòiseachaidh a fhuair iad sa chiad phàirt den gheama.