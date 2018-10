Barrachd uisge-bheatha ga chur a-null thairis

Image copyright PA

Dh'èirich luach na chuireadh de dh'uisge-beatha Albannach a dhùthchanan eile còrr air 10% anns a' chiad dàrna leth den bhliadhna, gu cha mhòr £2bn.

A rèir Chomann Uisge-Bheatha na h-Alba, a rinn sgrùdadh air fiosrachadh bho HMRC, bha an uiread de dh'uisge-bheatha a chuireadh a-null thairis cuideachd suas gu 558m botal.

Bha barrachd fèille a-rithist air mac na braiche, a rèir na buidhne, agus botail dheth sin a-nis a' cosnadh 28% den airgead a tha ga chosg air uisge-beatha ann an dùthchanan eile.

Dh'èirich na chaidh a chur a-null thairis de mhac na braiche 14.4% air an aon àm an-uiridh, gu £550m.

Dh'èirich cuideachd na chaidh a chur a-null thairis de dh'uisge-bheatha phòsta, suas 8.9% gu £1.26bn.

Cheannaich Sìona 34.8% a bharrachd, a' cosg £36.3m air, leis an h-Ìnnseachan a' ceannach 44.4% a bharrachd, a' cosg mu £56m.

'S e na Stàitean Aonaichte ge-tà, fhathast a' mhargaidh as motha a thaobh luach margaidh, 's iad a' ceannach còrr air £400m de dh'uisge-beatha, agus an Fhraing an dùthaich as motha a tha a' ceannach de dh'uisge-beatha - cha mhòr 90m botal.

Tha na thathas a' cur a-null gu dùthchannan eile an Aonaidh Eòrpaich a' dèanamh suas 39% de mheud na h-as-mhalairt, agus 31% den luach - a' fàgail an EU air a' mhargaidh roinneil as motha a th' ann don ghnìomhachas.

Thuirt Comann Uisge-Bheatha na h-Alba gu bheil na figearan a' dearbhadh cho cudromach 's a tha e don ghnìomhachas gum falbh an RA gu dòigheil às an EU.