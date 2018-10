BSE an Alba

Chaidh cùis de BSE a dhearbhadh ann am beathach mairt air tuathanas ann an Siorrachd Obar Dheathain.

Thuirt Rùnaire na h-Eaconomaidh Dùthchail, Fearghas Ewing, gun deach casg a chur air a bhith a gluasad stuic air an tuathanas, nach deach ainmeachadh.

Tha rannsachadh a' dol feuch dè dh'adhbharaich an galar, a chaidh a lorg an dèidh do bheathach bàsachadh.

'S e seo a' chiad chùis den ghalar an Alba ann an 10 bliadhna.

Thuirt Àrd-Lighiche Sprèidh na h-Alba, Sheila Voas: "Dh'iarrainn air tuathanach sam bith air a bheil dragh mu dheidhinn seo comhairle bheataireachd fhaighinn.

"Fhad' s a tha e ro thràth an-dràsta innse cò às a dh'èirich an galar anns a' chùis seo, tha mar a chaidh aithneachadh a' dearbhadh gu bheil an siostam faire againn ag obrachadh.

"Tha sinn ag obair gu dlùth ri Buidheann Slàinte nam Beathaichean 's nan Lusan gus a' cheist seo a fhreagairt."

Thuirt Stiùiriche Buidheann Inbhe a' Bhìdhe, Ian McWatt: "Tha riaghailtean teann an sàs airson am poball a dhìon bho BSE, a' gabhail a-steach smachd air biadh stuic, agus feumar na pàirtean as dualtaiche BSE a ghliùlain ann an closach a thoirt a-mach.