Èirisgeigh a' buannachadh Craobh na Bliadhna

Image copyright John Maher/WTML Image caption Tha clann Èirisgeigh air a bhith a' cluiche ann an Craobh Netty o chionn bhliadhnaichean.

Chaidh craobh spruis ann an Èirisgeigh a thaghadh mar Chraobh na Bliadhna ann an Alba.

Chaidh a cur bho chionn còrr 's ceud bliadhna le Maighstir Ailean Dòmhnallach.

Thèid a' chraobh air adhart gu farpais Craobh na Bliadhna Bhreatainn - agus ma tha sin soirbheachail, farpais na Roinn Eòrpa.

"Tha sinn gu math toilichte ann an seo an Èirisgeigh an-diugh," thuirt an tè a chuir a' chraobh air adhart, Eoina NicUilleim.

Cuimhnichean

"Tha a' chraobh gu math sònraichte, air sàilleabh nach eil craobhan ri fhaighinn an Èirisgeigh, dha-rìribh.

"Air sàilleabh sin tha clann Èirisgeigh air a bhith a' cluich innte fad bhliadhnaichean, 's tha cuimhnichean againn air fad a bhith a' cluich innte.

"Chan i an aon chraobh a th' ann an Èirisgeigh. Tha feadhainn eile ann, ach chan eil fada sam bith ann on a bha iad sin air an cur.

"Tha sinn air £1,000 a bhuinigeadh. Chan eil mi cinnteach dè tha sinn a' dol a dhèanamh leis.

"Feumaidh sinn bruidhinn ris a' choimhearsnachd feuch dè tha daoine airson a dhèanamh leis," thuirt i.

Tha a' chraobh - Craobh Netty - a-niste a' dol air adhart gu farpais Craobh na Bliadhna ann am Breatainn air fad.

"Tha sinn a' dol an aghaidh trì chraobhan eile ann am Breatainn - tè anns a' Chuirigh, an Sasainn agus an Èirinn a Tuath, - feuch dè an tè a thèid ann am farpais na Roinn Eòrpa," thuirt Eoina.

"Tha sinn dìreach an dòchas gun tèid daoine dhan làrach-lìn aig an One Show airson bhòtadh.

"Tha e a' dùnadh Diardaoin an ath-sheachdain (25mh Damhair).

"Tha mi an dòchas gu bheil teansa againn, ach tha craobhan gu math mòr, gu math snog ann an àiteachan eile.

"Ach tha a' chraobh againne gu math diofraichte tha mi a' smaointinn.

"Tha cuimhnichean co-cheangailte ris an tè againne, 's tha sinn an dòchas gum buannaich i air sàilleabh sin," thuirt i.