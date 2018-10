Draghan mun Loch Seaforth gan togail

Thèid draghan mu bhàta-aiseig an Loch Seaforth a thogail aig coinneimh eadar Comhairle nan Eilean Siar agus àrd-oifigear CMAL, aig a bheil bàtaichean-aiseig Chal Mac, Diluain.

Tha obair-càraidh a dhìth air an Loch Seaforth às dèidh dhi bualadh ann an cìdhe DiDòmhnaich agus tha grunn thrioblaidean eile air a bhi aice bho chionn ghoirid.

Tha dùil gu bheil trioblaid aice leis na dorsan chun deac chàraichean.

Tha an Loch Seaforth air a bhith ag obair bho aon cheann dhen bhàta a-mhàin, seach aig toiseach agus cùl a' bhàta mar is àbhaist.

Tha seo a' ciallachadh gu bheil e a' toirt nas fhaide daoine fhaighinn air bòrd agus far a' bhàta.

Tha luchd-siubhal mì-thoilichte mu mar a chaidh fiosrachadh a chumail riutha air an deireadh-sheachdain agus dàil de dh'ochd uairean a thìde air an t-seirbhies às dèidh dhan bhàta an cidhe a bhualadh.

Tha cuid a' ceasnachadh dè cho seasmhach sa tha am bàta san fharsaingeachd agus grunn dhiofar thrioblaidean air a bhith aig an Loch Seaforth bho chionn ghoirid.

''Tha e draghail''

Thuirt Cathraiche Comataidh Còmhdhail na Comhairle, Ùisdean Robasdan, gu bheil grunn thrioblaidean air a bhith aig an Loch Seaforth thairis air na mìosan a chaidh seachad.

''Bidh feadhainn ag ràdh nach bithear a' faighinn cothrom obair a dhèanamh oirre mar a tha còir.

''Tha e gu math cudthromach, chanadh tu, gun fheumadh inneal sam bith ùine fhaighinn airson obrachadh agus ùrachadh a dhèanamh air pìos agus pàirtean dheth.

''Tha e draghail agus marsin feumaidh sinn sùil gheur a thoirt air an seo a' dol air adhart,'' thuirt e.

Thuirt Mgr Robasdan gu bheil e soilleir nach eil tuigse dhòigheil aig daoine a tha a' dèiligeadh ris an seo air cho cudthromach sa tha seirbheisean-aiseig agus a' bhuaidh a th' aig trioblaidean mar seo air coimhearsnachdan anns na h-Eileanan.

Am measg eile, tha Comhairle nan Eilean Siar airson bruidhinn ri CMAL Diluain air dè thachras nuair a thig aonta màil an Loch Seaforth gu ceann.